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Fiorentina, Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil etti

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Erel  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Fiorentina, Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil etti

Istanbul

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Dzeko, 30 Haziran 2026'ya kadar kulüpte kalmasını sağlayacak, belirli şartların sağlanması halinde 30 Haziran 2027'ye kadar otomatik olarak yenilenecek bir sözleşmeye imza attı." denildi.

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Kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formalarını da giyen 39 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 99 resmi maçta 46 gol attı.

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