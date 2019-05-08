Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.19
BIST 100
90,024.95
Altın
1,287.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Chelsea'nin itirazını reddetti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, İngiltere temsilcisi Chelsea'nin transfer yasağına yaptığı itirazı reddetti.

Yunus Kaymaz   | 08.05.2019
FIFA Chelsea'nin itirazını reddetti

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle şubat ayında aldığı iki dönem transferden men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği kaydedildi. 

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibinin, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gitme hakkı bulunuyor.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, cezası nedeniyle bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

Chelseali Rüdiger sezonu kapattı