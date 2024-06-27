EURO 2024'te görünüm
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi.
Stuttgart
Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehirde düzenlenen turnuvada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele etti. Yapılan üçer maçın ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan 12 ekip, son 16 turuna yükseldi. En iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlama başarısı gösterdi.
A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.
Sonuçlar ve puan durumları
Gruplara göre yapılan maçlar, sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu:
Almanya-İskoçya: 5-1
Macaristan-İsviçre: 1-3
Almanya-Macaristan: 2-0
İskoçya-İsviçre: 1-1
İsviçre-Almanya: 1-1
İskoçya-Macaristan: 0-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
B Grubu:
İspanya-Hırvatistan: 3-0
İtalya-Arnavutluk: 2-1
Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2
İspanya-İtalya: 1-0
Arnavutluk-İspanya: 0-1
Hırvatistan-İtalya: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|İspanya
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|İtalya
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Hırvatistan
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|-3
|2
|Arnavutluk
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
C Grubu:
Slovenya-Danimarka: 1-1
Sırbistan-İngiltere: 0-1
Slovenya-Sırbistan: 1-1
Danimarka-İngiltere: 1-1
İngiltere-Slovenya: 0-0
Danimarka-Sırbistan: 0-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|İngiltere
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|Danimarka
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|Slovenya
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|Sırbistan
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
D Grubu:
Polonya-Hollanda: 1-2
Avusturya-Fransa: 0-1
Polonya-Avusturya: 1-3
Hollanda-Fransa: 0-0
Hollanda-Avusturya: 2-3
Fransa-Polonya: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Avusturya
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6
|Fransa
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|Hollanda
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|Polonya
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
E Grubu:
Romanya-Ukrayna: 3-0
Belçika-Slovakya: 0-1
Slovakya-Ukrayna: 1-2
Belçika-Romanya: 2-0
Slovakya-Romanya: 1-1
Ukrayna-Belçika: 0-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Romanya
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|Belçika
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|Slovakya
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Ukrayna
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
F Grubu:
Türkiye-Gürcistan: 3-1
Portekiz-Çekya: 2-1
Gürcistan-Çekya: 1-1
Türkiye-Portekiz: 0-3
Gürcistan-Portekiz: 2-0
Çekya-Türkiye: 1-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Portekiz
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|Türkiye
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|Gürcistan
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1