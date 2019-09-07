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EURO 2020 Elemeleri 5. haftası 9 maçla devam etti

EURO 2020 Elemeleri'nin beşinci haftanın ikinci gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.09.2019
EURO 2020 Elemeleri 5. haftası 9 maçla devam etti

Ankara

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.

Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.

H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0

Avusturya-Letonya: 6-0

I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1

İskoçya-Rusya: 1-2

San Marino-Belçika: 0-4

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