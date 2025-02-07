Dolar
35.98
Euro
37.35
Altın
2,866.06
ETH/USDT
2,750.00
BTC/USDT
97,375.00
BIST 100
9,856.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam’daki Emevi Camisi’nde cuma namazı kılınıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, insana dair

Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi para tekvandocu Rafet Samet Adıyaman, Antalya'da yarın başlayacak uluslararası turnuvada altın madalya hedefliyor.

Ahmet Demircan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Üçüncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Rafet Samet Adıyaman, lisede arkadaşının yönlendirmesiyle 2017'de tekvandoya başladı.

Konya'da 2023 ve 2024'te düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ikincilik elde eden milli sporcu, Antalya'da 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

Rafet Samet Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

Günde çift antrenman yaptıklarını belirten milli sporcu, "Haftanın 6 günü çift ve günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenman ve okulu aynı anda yapmak yorucu oluyor ama sporu seviyorum, bırakmak istemiyorum ve azimle devam ediyorum. Buraya çalışarak geldik ve şu an çok iyi bir durumda devam ediyorum. Kolumun olmaması bir engel değil, müsabakaları geçerek şampiyon olup bu engelleri aşacağım." ifadelerini kullandı.

Hayali olimpiyatlarda madalya kazanmak

Antrenörüyle iyi bir iletişim içinde olduğunu anlatan Rafet Samet Adıyaman,"Her sporcu gibi İbrahim hocayla aramız çok iyi, her desteği sağlayarak antrenmanların ve maçların çok verimli geçmesini sağlıyor. Antrenmanlarda öğrenci antrenör gibiyiz ama dışarıda da çok iyi bir ilişkimiz var. Sürekli birbirimize gider geliriz, maçlar hakkında konuşuruz." diye konuştu.

Türk milletine gurur yaşatmak istediğini dile getiren milli sporcu, "Hedefim 2028 olimpiyatlarından madalya getirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

"Antrenmanlarda çok hırslı"

Antrenör İbrahim Yiğit de Rafet Samet Adıyaman'ın azimli bir sporcu olduğunu belirtti.

Lise yıllarında Samet'i keşfettiğini anlatan Yiğit, "Samet lise yıllarından beri spor yapıyor, antrenmanlarda çok hırslı ve güçlü. Samet, İstiklal Marşı'nı dinletip, bayrağımızı göklere çektirecektir." ifadelerini kullandı.

Samet'le antrenmanlarda keyifli vakit geçirdiklerini belirten Yiğit, başarının anahtarının işini sevmek olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Gebze OSB-Darıca Metro Hattı, Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız
İstanbul Valisi Gül: Ocak ayında 86 bin 274 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, Marmara'da görülmeye başlanan müsilajı değerlendirdi:
Bursa-İstanbul deniz otobüsü ile Çanakkale'de feribot seferlerinin bazıları iptal edildi

Benzer haberler

Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya

Engelli tekvandocu Samet'in hedefi altın madalya

Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Engeline meydan okuyan Tuana, ilk tekvando şampiyonasında madalya sevinci yaşadı

Atölyesinde ürettiği bağlamaları yurt dışına da gönderiyor

Atölyesinde ürettiği bağlamaları yurt dışına da gönderiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet