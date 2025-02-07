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NBA All-Star'da 3 takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna yer alacak 3 takımın kadrosu belli oldu.

Fatih Erel  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
NBA All-Star'da 3 takımın kadrosu belli oldu

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA All-Star'da yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu.

NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith, 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçti.

All-Star'a seçilen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak. Takımda ayrıca Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında 15 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde şampiyon olan takım ise NBA All-Star karşılaşmasına katılmaya hak kazanacak ve Candace Takımı'nda yer alacak.

NBA All-Star organizasyonunda yer alacak dört takımdan üçünün kadroları şu şekilde:

Shaq Takımı:

  • LeBron James
  • Stephen Curry
  • Anthony Davis
  • Jayson Tatum
  • Kevin Durant
  • Damian Lillard
  • James Harden
  • Jaylen Brown

Kenny Takımı:

  • Anthony Edwards
  • Jalen Brunson
  • Jaren Jackson
  • Jalen Williams
  • Darius Garland
  • Evan Mobley
  • Cade Cunningham
  • Tyler Herro

Chuck Takımı:

  • Nikola Jokic
  • Giannis Antetokounmpo
  • Shai Gilgeous-Alexander
  • Victor Wembanyama
  • Pascal Siakam
  • Alperen Sengun
  • Karl-Anthony Towns
  • Donovan Mitchell
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