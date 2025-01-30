Dolar
35.78
Euro
37.41
Altın
2,783.64
ETH/USDT
3,251.60
BTC/USDT
104,749.00
BIST 100
10,127.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistinli esirlerin Ramallah’taki Ofer Hapishanesi’nden Kızılhaç Örgütü otobüsleriyle ayrılması bekleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

Fatih Erel  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

İstanbul

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
İstinaf, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında kararını verdi
Türkiye'den, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da yanan minibüs kamerada
Vergi İletişim Merkezi geçen yıl 1 milyondan fazla çağrıya cevap verdi

Benzer haberler

Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet