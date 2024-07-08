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Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tekler maçları tamamlandı.

Erkeklerde 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic, Holger Rune'nin (15 numaralı seribaşı) karşısına çıktığı 4. tur maçından 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Alexander Zverev (4) ile Taylor Fritz (13) arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Fritz, 2-0 geriye düştüğü maçı, 3,5 saat sonunda 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3) kazanarak son 8'e kaldı.

Alex De Minaur (9) ve Lorenzo Musetti (25) de rakiplerini 3-1 mağlup ederek yollarına devam etti.

Kadınlarda 2022 şampiyonu Elena Rybakina (4), ilk seti 6-3 kazandığı, 2. sette ise 3-0 önde olduğu maçta, rakibi Anna Kalinskaya'nın (17) sakatlanması üzerine çeyrek finalist oldu.

Jelena Ostapenko (13), Elina Svitolina (21) ve Barbora Krejcikova (31) da rakiplerini 2-0'lık skorla eleyerek adlarını son 8'e yazdırdı.

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