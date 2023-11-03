Dinamo Kiev'de Lucescu dönemi sona erdi
Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, görevinden istifa etti.
İstanbul
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Temmuz 2020'den bu yana Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu, 126 maçta 70 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet elde etti.
Deneyimli teknik adam, lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.