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Dinamo Kiev'de Lucescu dönemi sona erdi

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, görevinden istifa etti.

Yunus Kaymaz  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Dinamo Kiev'de Lucescu dönemi sona erdi Beşiktaş - Dinamo Kiev

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Temmuz 2020'den bu yana Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu, 126 maçta 70 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet elde etti.

Deneyimli teknik adam, lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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