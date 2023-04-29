Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Kasapoğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir Mitingi’nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Takımını yalnız bırakmak istemeyen Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, uzun süredir rahatsız olduğu kalça kireçlenmesi nedeniyle pazartesi günü operasyon geçirecek.

Yasin Tuncer  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Takımını yalnız bırakmak istemeyen Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek

Antalya

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 77 yaşındaki Lucescu, AA muhabirine, kalçasında uzun süredir ağrı olduğunu, bu nedenle yürümekte zorlandığı söyledi.

Doktorun ameliyat önerdiğini dile getiren Lucescu, "Bu operasyon için farklı yerlere gidebilirdim. Ukrayna'da kalıp Dinamo Kiev'e yakın bir yerde olmak istiyorum. Bu sebeple pazartesi günü Kiev'de bir kalça operasyonunu geçireceğim. Toparlanıp bir an önce takımın başında olmak istiyorum. Çünkü savaştan Ukrayna futbolu çok etkilendi." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun yokluğunda takımı geçici bir süre Dinamo Kiev'in efsanevi file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy çalıştıracak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Mustafa Kemal' diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir

Benzer haberler

Takımını yalnız bırakmak istemeyen Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek

Takımını yalnız bırakmak istemeyen Lucescu, Ukrayna'da ameliyat edilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet