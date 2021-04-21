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Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak

Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.04.2021
Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak

Ankara

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alacak.

UEFA, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan turnuvada düdük çalacak hakemlerin listesini açıkladı.

Müsabakalarda görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.

44 yaşındaki Çakır'ın daha önce yönettiği önemli maçlar arasında 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2014 ve 2018'deki FIFA Dünya Kupası yarı finalleri, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finali ve 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bulunuyor.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

Fransız Stephanie Frappart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak ilk kadın hakem olacak. Frappart, dördüncü hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak.

EURO 2020 hakemlerinin hazırlıkları, 10-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek kampla başlayacak. İstanbul ayrıca 7 Haziran'dan itibaren çeyrek finaller tamamlanıncaya kadar hakemlerin ana kamp merkezi olacak.

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