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Spor, Koronavirüs

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10'a çıktı.

Ercan Doğan   | 21.04.2021
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi

İstanbul

VakıfBank'tan Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Lig sonunda yapılan rutin testler sonucunda sporcu ve teknik ekip üyelerimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Önceki vakalarla birlikte takımımızda bugün itibarıyla tedavisi devam eden 5 sporcumuz ve 5 teknik ekip üyemiz bulunmaktadır." denildi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 Mayıs'ta İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

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