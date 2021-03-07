Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 9 Mart Salı günü Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
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