Euro
8.93
Dolar
7.34
BIST 100
1,536.11
Altın
1,851.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi

Chelsea, teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki Thomas Tuchel'i getirdi.

Yunus Kaymaz   | 26.01.2021
Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.

Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanyol firmanın geliştirdiği Kovid-19 ilacı hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Kovid-19'a yakalandı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa 7, Girne 14 gün kapanıyor

Benzer haberler

Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi

Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi

Mourinho, Lampard görevden alındığı için üzgün

Chelsea'de Frank Lampard dönemi sona erdi

Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür

Arsenal'den Mesut Özil'e teşekkür
Chelsea, Abraham'ın golleriyle Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

Chelsea, Abraham'ın golleriyle Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm