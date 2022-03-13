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Chelsea, Premier Lig'de peş peşe 5. maçını kazandı

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.03.2022
Chelsea, Premier Lig'de peş peşe 5. maçını kazandı

Ankara

Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, 3. sıradaki Chelsea, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı ağırladı.

Londra ekibi, Havertz'in 89. dakikada attığı golle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.

Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Newcastle United 31 puanda kaldı.


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