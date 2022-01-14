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Dünya, Spor, Futbol

2021'de uluslararası transferlere 4,86 milyar dolar harcandı

Futbol kulüpleri, 2021'de uluslararası transferlere 4,86 milyar dolar harcadı.

Mutlu Demirtaştan   | 14.01.2022
2021'de uluslararası transferlere 4,86 milyar dolar harcandı

İstanbul

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre 2021 yılı boyunca küresel ölçekte yapılan transfer harcaması, geçmiş senelere oranla düşüş gösterdi.

Profesyonel erkek futbolu için 2021'de 4,86 milyar dolar olarak gerçekleşen uluslararası transfer harcaması, 2020'ye göre yüzde 13,6 (5,63 milyar dolar), 2019'a göre yüzde 33,8 (7,35 milyar dolar) düştü.

Harcamanın 2,8 milyar dolarlık kısmı, 18-23 yaşlarındaki oyuncular için yapıldı. Bonservisle yapılan transferlerin yüzde 59'u, 500 bin doların altında bedelle gerçekleştirildi.

Fransızlar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Fransız oyuncular için 643,6 milyon dolar ödedi. 468,4 milyon dolar ödenen Brezilyalı futbolcular ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Transferlerde en fazla harcama ve kazancı, İngiltere kulüpleri gerçekleştirdi. Uluslararası transferde 1,39 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 548,8 milyon dolar da kazanç sağladı.

Uluslararası anlamda 402 transfer yaparak 107,2 milyon dolar ödeyen Türk kulüpleri, 281 futbolcu göndererek 33,9 milyon dolar elde etti.

Bu arada 18 bin 68 uluslararası transferin yapıldığı 2021'de bir önceki yılın toplam sayısına (17 bin 190 transfer) göre ise yüzde 5,1 artış yaşandı.

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