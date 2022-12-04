Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,252.20
BTC/USDT
16,956.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşılaşacak

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, yarın son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Hilmi Sever   | 04.12.2022
Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşılaşacak

Doha

Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı
Yusufeli'nde sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları tahliye ediliyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyon yolcu seyahat etti
Bakan Kurum: Malatya'da benzersiz bir dönüşüm başlattık
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

Benzer haberler

Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşılaşacak

Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşılaşacak

Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor

Hırvatistan ile Japonya, son 16 turunda karşılaşacak

Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı

Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı
Arjantin, Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

Arjantin, Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı
Dostluk Turnuvası'nda Fenerbahçe, Villarreal'i yendi

Dostluk Turnuvası'nda Fenerbahçe, Villarreal'i yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet