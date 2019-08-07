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Bojan Krkic, Montreal Impact'a transfer oldu

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact, Stoke City'den ayrılan İspanyol hücum oyuncusu Bojan Krkic'i kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.08.2019
Bojan Krkic, Montreal Impact'a transfer oldu

İstanbul

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact, Stoke City'den ayrılan İspanyol hücum oyuncusu Bojan Krkic'i kadrosuna kattı.

Montreal Impact Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Bojan Krkic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Barcelona altyapısından yetişen 28 yaşındaki Bojan, 2014'te Stoke City'ye imza atmış ve daha sonra Mainz 05 ile Alaves'te kiralık olarak görev yapmıştı.

Geçen sezon Stoke City'de 23 maça çıkan Bojan, bir gol attı.


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