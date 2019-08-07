Euro
6.15
Dolar
5.49
BIST 100
98,056.47
Altın
1,498.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme

Hollanda ekibi Ajax, Brezilyalı futbolcusu Neres'in sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzattı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.08.2019
Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme

İstanbul

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Brezilyalı milli oyuncusu David Neres'in sözleşmesini yeniledi.

Ajax Kulübü, kontratı 2022'de sona erecek 22 yaşındaki kanat oyuncusu Neres ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Neres, 2017'den bu yana A takımında forma giydiği Ajax'ta geçen sezon 50 maça çıktı ve 12 gol attı.

Hollanda ekibinin geçen sezon lig ve kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamasında önemli rol üstlenen Neres'in ismi, transferde birçok takımla anılıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü

Benzer haberler

Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme

Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme