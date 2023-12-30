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Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eylül ayında transfer olduğu Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 yıllarında da Villarreal'de oynamıştı.

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