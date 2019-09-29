Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
105,152.20
Altın
1,496.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCG Kınalıada’nın Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci Gemi Sac Kesme Töreni
logo
Spor, Dünyadan Spor

Berlin Maratonu'nda ipi Etiyopyalılar göğüsledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de koşulan maratondan erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere birinci oldu.

Erbil Başay   | 29.09.2019
Berlin Maratonu'nda ipi Etiyopyalılar göğüsledi

Berlin

46. Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere kazandı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de koşulan maratonda Bekele, 2.01.41’lik derecesiyle birinci oldu. Etiyopyalı atlet böylelikle geçen yıl Berlin’de Kenyalı Eliud Kipchoge’ye ait 2 saat 1 dakika 39 saniyelik dünya rekorunu 2 saniye ile kaçırdı.

Yarışta Etiyopyalı atlet Birhanu Legese 2.02.48’lik derecesiyle ikinci, vatandaşı Sisay Lemma da 2.03.36'lık dereceyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Ashete Bekere 2.20.14’lük dereceyle ipi göğüsledi.

İkinciliği 2.20.21 ile Etiyopyalı Mare Dibaba, üçüncülüğü de Kenyalı atlet Sally Chepyego 2.21.06’lık dereceyle elde etti.

Berlin Maratonu’na bu yıl yaklaşık 47 bin sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

Berlin Maratonu'nda ipi Etiyopyalılar göğüsledi

Berlin Maratonu'nda ipi Etiyopyalılar göğüsledi

Almanya'da 'Müslüman karşıtı ırkçılık' anketi

Almanya'da Türk profesörün geliştirdiği sürücüsüz araçlar test sürüşünde

'Libya'da ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi son derece önemli'

'Libya'da ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi son derece önemli'
'AB-Türkiye mutabakatının arkasındayız'

'AB-Türkiye mutabakatının arkasındayız'