Berlin Maratonu'nda ipi Etiyopyalılar göğüsledi
Almanya'nın başkenti Berlin'de koşulan maratondan erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere birinci oldu.
Berlin
46. Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere kazandı.
Almanya’nın başkenti Berlin'de koşulan maratonda Bekele, 2.01.41’lik derecesiyle birinci oldu. Etiyopyalı atlet böylelikle geçen yıl Berlin’de Kenyalı Eliud Kipchoge’ye ait 2 saat 1 dakika 39 saniyelik dünya rekorunu 2 saniye ile kaçırdı.
Yarışta Etiyopyalı atlet Birhanu Legese 2.02.48’lik derecesiyle ikinci, vatandaşı Sisay Lemma da 2.03.36'lık dereceyle üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Etiyopyalı Ashete Bekere 2.20.14’lük dereceyle ipi göğüsledi.
İkinciliği 2.20.21 ile Etiyopyalı Mare Dibaba, üçüncülüğü de Kenyalı atlet Sally Chepyego 2.21.06’lık dereceyle elde etti.
Berlin Maratonu’na bu yıl yaklaşık 47 bin sporcu katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.