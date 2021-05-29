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Dünyadan Spor

Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Abdullah Tevge   | 29.05.2021
Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Istanbul

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.

Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.

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