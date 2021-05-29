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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz etabındaki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Portekiz etabının ilk yarışında ikincilik elde etti.

Sinem Er   | 29.05.2021
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz etabındaki ilk yarışta ikinci oldu

Ankara

Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa dördüncü cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak, damalı bayrağı da ikinci sırada geçti ve bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki ikinci etabında ikinci yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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