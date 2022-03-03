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Dünyadan Spor

Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

Yunus Kaymaz   | 03.03.2022
Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

İstanbul

Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız bir statta ve seyircisiz oynayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından toplanan UEFA İcra Kurulu, Belarus kulüplerinin ve milli takımının bundan sonra iç saha maçlarını tarafsız bir statta oynamasını kararlaştırdı.

Açıklamada, Belarus takımlarının ev sahibi olduğu karşılaşmalara seyirci alınmayacağı kaydedildi.

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