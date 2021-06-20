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Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez, Katar'a transfer oldu

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar SC, Bayern Münih ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Javi Martinez’i kadrosuna kattı.

Abdulkadir Karakaya   | 20.06.2021
Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez, Katar'a transfer oldu

İstanbul

Katar SC Kulübü, Javi Martinez'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm Katar SC taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.

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