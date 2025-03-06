Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber
Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Istanbul
Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.