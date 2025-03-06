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Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber

Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Fatih Erel  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber

Istanbul

Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.

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