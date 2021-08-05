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Barcelona'da bir dönem kapanıyor

Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Yunus Kaymaz   | 05.08.2021
Barcelona'da bir dönem kapanıyor

İstanbul

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

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