Euro
10.11
Dolar
8.53
BIST 100
1,431.78
Altın
1,804.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

Muhittin Sandıkçı   | 05.08.2021
'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan Fotoğraf: Fikret Delal - Anadolu Ajansı

Sivas

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanan 3. eleme turu ilk maçı 2-1 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

10. dakikada Altunashvili'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Flamarion, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Goutas, Flamarion'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza yayı üzerinden Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Azarov, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Öte yandan, karşılaşmadan önce Türkiye'de çıkan orman yangınları ve Dinamo Batum altyapısında forma giyen genç bir futbolcunun vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor

Benzer haberler

'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan

'Avrupa Gecesi'nde ilk galibiyet Demir Grup Sivasspor'dan

Avrupa kupalarında play-off kuraları çekilecek

Sivasspor-Petrocub maçının biletleri satışa sunuldu

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Petrocub'u yendi

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Petrocub'u yendi