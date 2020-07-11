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Barcelona şampiyonluk yarışını bırakmıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.07.2020
Barcelona şampiyonluk yarışını bırakmıyor Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Ankara

Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Katalan temsilcisi, 15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 79'a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip.

Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

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