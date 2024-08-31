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Dünyadan Spor

Barcelona, Real Valladolid'i 7-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 7-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Barcelona, Real Valladolid'i 7-0 yendi

Madrid

Barcelona'nın gollerini hat-trick yapan Raphinha (Dk. 20, Dk. 64 ve Dk. 72), Robert Lewandowski (Dk. 24), Jules Kounde (Dk. 45+2), Dani Olmo (Dk. 82) ve Ferran Torres (Dk. 85) attı.

La Liga'da 4'te 4 yapan tek takım olan Barcelona puanını 12'ye çıkararak, liderliğini sürdürdü. Real Valladolid ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Bu arada Katalan ekibi, son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında 16 Nisan 2014'te Osasuna'ya karşı sahasında oynadığı maçta 7-0 galip gelmişti.



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