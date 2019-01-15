Babel, Fulham'a transfer oldu

İSTANBUL

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş'tan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'i renklerine bağladı.

Fulham Kulübü, bonservisiyle transfer edilen 32 yaşındaki Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Babel'in yeni takımında 12 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Transfer açıklamasında görüşlerine yer verilen Babel, Fulham'a imza atmaktan dolayı heyecan duyduğunu belirterek, "Fulham'ın ligde kalacağına inanıyorum. Burada olmamın sebebi de takıma yardım ederek bunu başarmak. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Deportivo gibi takımlarda oynayan Babel, 2017'de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 19 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 6 gol attı.

Beşiktaş Kulübü ise yaptığı açıklamayla Babel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan