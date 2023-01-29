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Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Djokovic

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu

Fatih Erel   | 29.01.2023
Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Djokovic

İstanbul

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, turnuvada 10. kez şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, 35 yaşındaki Djokovic ile Avustralya'da ilk şampiyonluğu için mücadele eden 24 yaşındaki Tsitsipas karşılaştı.

Maça hızlı başlayan dünya 5 numarası Djokovic, ilk seti 36 dakikada 6-3 kazanarak 1-0 üstünlük yakaladı.

İkinci sete daha etkili başlayan dünya 4 numarası Tsitsipas, 5-4 öne geçmesine rağmen Djokovic, bu seti de 7-6 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set de ikinci set gibi büyük çekişmeye sahne oldu ve yine eşitliği bozmak için oynanan tie-break sonrasında Djokovic, seti 7-6 kazandı ve 2 saat 56 dakika süren karşılaşma sonrasında şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk sonrası tribünde bulunan ailesi ve teknik ekibinin yanına giden Djokovic, göz yaşlarına hakim olamadı. Burada kendisini yere bırakan Djokovic, daha sonra sahaya döndü. Bir süre saha kenarında bekleyen Sırp raket, bir kez daha ailesinin bulunduğu tribüne giderek bu sefer şampiyonluğunu coşkulu bir şekilde kutladı.

Bu şampiyonluk sonrası Sırp raket, tek erkeklerde dünya 1 numarası oldu.

Rekoru egale etti

Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti.

Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Djokovic, ATP tek erkeklerde 93. şampiyonluğunu da elde etti.

Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynadı.

Kazandığı 10 şampiyonlukla erkeklerde turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi olan Djokovic, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle katılamadığı Avustralya Açık'a bu yıl geri dönmüştü.

Toplam 76,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar lira) para ödülünün dağıtıldığı turnuvanın tekler şampiyonları, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon lira) kazandı.

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