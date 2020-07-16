Euro
7.83
Dolar
6.86
BIST 100
117,741.10
Altın
1,811.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 yenildi.

Bilal Acar   | 16.07.2020
Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

Londra

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu. 

Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fed: ABD'de ekonomik faaliyet Kovid-19 öncesinden düşük seviyelerde
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

Benzer haberler

Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Chelsea, Sheffield United deplasmanından puansız ayrıldı

Chelsea, Sheffield United deplasmanından puansız ayrıldı