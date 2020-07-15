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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gelecek sezon için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.

Muhittin Sandıkçı   | 15.07.2020
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Rize

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ile teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.


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