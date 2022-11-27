Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.70
BTC/USDT
16,477.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenen Arjantin organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Emre Doğan   | 27.11.2022
Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

Doha

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı.

Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.

Arjantin, aradığı golü 64. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi ile buldu. Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Güney Amerika ekibi, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Messi'nin pasıyla topun sahibi olan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımladıktan sonra yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki 8. golü

Lionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.

Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, bu alanda Diego Armando Maradona ile Guillermo Stabile'yi yakaladı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar: Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremi üreten fayda bir enerji kalmadı
Türkiye, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi
İstanbul'da iki köprü 'radyasyon onkolojisi farkındalığı' için turuncuya büründü
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
İçişleri Bakanı Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Benzer haberler

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı

Fransa, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu

Lewandowski, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

Avustralya Tunus'u tek golle mağlup etti

Avustralya Tunus'u tek golle mağlup etti
2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar havaya girdi

2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar havaya girdi
Hollandalı futbolcu Weghorst, Dünya Kupası'nı değerlendirdi

Hollandalı futbolcu Weghorst, Dünya Kupası'nı değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet