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Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 30.07.2021
Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi

İstanbul

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

İlk sıra Cade Cunningham'ın

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.

2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

SıraOyuncuTakım
1Cade CunninghamDetroit Pistons
2Jalen GreenHouston Rockets
3Evan MobleyCleveland Cavaliers
4Scottie BarnesToronto Raptors
5Jalen SuggsOrlando Magic
6Josh GiddeyOklahoma City Thunder
7Jonathan KumingaGolden State Warriors
8Franz WagnerOrlando Magic
9Davion MitchellSacramento Kings
10Ziaire WilliamsNew Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi)
11James BouknightCharlotte Hornets
12Joshua PrimoSan Antonio Spurs
13Chris DuarteIndiana Pacers
14Moses MoodyGolden State Warriors
15Corey KispertWashington Wizards
16Alperen ŞengünOklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi)
17Trey MurphyMemphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi)
18Tre MannOklahoma City Thunder
19Kai JonesNew York Knicks (Hornets'a takas edildi)
20Jalen JohnsonAtlanta Hawks
21Keon JohnsonNew York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi)
22Isaiah JacksonLos Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi)
23Usman GarubaHouston Rockets
24Josh ChristopherHouston Rockets
25Quentin GrimesLos Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi)
26Nah’Shon HylandDenver Nuggets
27Cameron ThomasBrooklyn Nets
28Jaden SpringerPhiladelphia 76ers
29Day’Ron SharpePhoenix Suns (Nets'e takas edildi)
30Santi AldamaUtah Jazz (Grizzlies'e takas edildi)
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Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi