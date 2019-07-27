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Almanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 27.07.2019
Almanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

İstanbul

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde yapılan sıralama turlarında, Mercedes pilotu Hamilton 1.11.767'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1.12.113'lük süresiyle ikinciliği, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.12.129'luk süresiyle üçüncülüğü elde etti.

Antrenman turlarında çok iyi performans sergileyen Ferrari, sıralama turlarında iki aracında da sorun yaşadı. Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc yarışa 10, takım arkadaşı Sebastian Vettel ise son sıradan başlayacak.

Almanya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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