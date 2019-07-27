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Türkiye EYOF'taki en başarılı sonucunu aldı

Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 11'i altın, 27 madalyayla tamamladı.

Nuri Aydın   | 27.07.2019
Türkiye EYOF'taki en başarılı sonucunu aldı

Ankara

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un, yedinci ve son gün müsabakaları yapıldı.

Türkiye Karışık Judo Takımı, finalde Rusya’yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkek basketbol takımı, İspanya ile oynadığı final maçını 65-52 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Kadın voleybol takımı ise bronz madalya maçında karşılaştığı İtalya’yı 3-0 mağlup etti.

Böylece Türkiye, 9 branşta 126 sporcuyla katıldığı 2019 EYOF'u 27 madalyayla (11 altın, 6 gümüş, 10 bronz) bitirdi.

Türkiye, yüzmede 10, atletizm ve judoda 6'şar, güreşte 3, basketbolda ve voleybolda birer madalya aldı.

Rusya (28 altın, 17 gümüş, 21 bronz) ve Büyük Britanya'nın (11 altın, 12 gümüş, 2 bronz) ardından madalya sıralamasında 3. olan Türkiye, 1991’den bu yana her iki yılda bir düzenlenen organizasyonda tarihinin en başarılı sonuçlarına imza attı.

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF 2019 tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde tarihimizin en güzel derecelerini elde ettik. Milli sporcularımız yarıştıkları 9 branşta 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın performansı gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Elde edilen tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

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