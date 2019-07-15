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Afrika Kupası'nda 2. finalist belli oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Mahrez'in 90+5'inci dakikadaki golüyle Nijerya'yı 2-1 yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.07.2019
Afrika Kupası'nda 2. finalist belli oldu

Ankara

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Final maçı 19 Temmuz'da

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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