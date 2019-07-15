Euro
6.45
Dolar
5.71
BIST 100
97,098.34
Altın
1,412.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TFF Başkanı Özdemir: 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir

TFF Başkanı Özdemir, "15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir." dedi.

Süha Gür   | 15.07.2019
TFF Başkanı Özdemir: 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden, "15 Temmuz'u Unutmadık" başlığı altında yapılan paylaşımda, 15 Temmuz'un unutulmayacağı vurgusu yapıldı.

15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı atılan tarihi bir tokat olduğunu ifade eden Özdemir, "15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir. 15 Temmuz aynı zamanda, köklü tarihiyle yıkılmaz bir kale olan, hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyen yüce Türk milletinin özgürlük sembolüdür. Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Futbol ailesinin de demokrasi mücadelesine milletle birlikte katıldığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizle yaşıt olmaktan gurur duyan federasyonumuz ve futbol ailesi, demokrasi anlayışla, darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya da devam edecektir. Bu ülke milletimize o kara günü yaşatan hainleri asla unutmayacak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını daima gönüllerinde yaşatacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün üçüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

TFF Başkanı Özdemir: 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir

TFF Başkanı Özdemir: 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir

Dünyada 15 Temmuz anma programları düzenlendi

'15 Temmuz'da millet Türkiye üstünde oynanan oyunlara gereken cevabı verdi'

İlhan Varank ve tüm şehitler için anma programı düzenlendi

İlhan Varank ve tüm şehitler için anma programı düzenlendi
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği