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ABD Basketbol Takımı Tokyo'da yarı finalde

Erkek basketbolunda ABD, İspanya'yı 95-81 yenerek yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 03.08.2021
ABD Basketbol Takımı Tokyo'da yarı finalde Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek basketbolunda ABD, İspanya'yı 95-81 mağlup ederek yarı finalist oldu.

Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu İspanya'nın 21-19'luk üstünlüğüyle geçilirken, taraflar ilk yarı soyunma odasına 43-43'lük eşitlikle gitti.

İkinci yarı da Kevin Durant'le farkı açmaya başlayan ABD, üçüncü periyodu 69-63, maçı da 95-81 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 10. kez olimpiyatlarda yarı finale kalmayı başardı. İspanya ise 2004 Atina'dan sonra ilk kez olimpiyatta yarı final göremedi.

Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya'nın NBA yıldızı Rick Rubio oldu. Rubio'nun 38 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

ABD'nin yıldızı Kevin Duran ise maçı 29 sayıyla tamamladı.

Tamamı NBA yıldızlarından oluşan ABD, yarı finalde Avustralya-Arjantin maçının galibiyetle karşılaşacak.


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