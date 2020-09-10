Euro
8.86
Dolar
7.49
BIST 100
1,101.83
Altın
1,944.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Victoria Azarenka, tek erkeklerde Dominic Thiem ve Daniil Medvedev yarı finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 10.09.2020
ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

Ankara

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçları tamamlandı.

Tek kadınlar çeyrek finalinde Belaruslu Victoria Azarenka, baştan sona üstün götürdüğü 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

ABD Açık'ta daha önce iki kez finale kalmasına rağmen kupaya uzanamayan 31 yaşındaki Azarenka, bu galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Thiem ilk Avusturyalı oldu

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-0 mağlup etti.

Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalde Dominic Thiem'in rakibi oldu.

11. gün programı 

ABD Açık'ın 11. günü tek kadınlarda iki yarı final maçı oynanacak.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Belaruslu Victoria Azarenka korta çıkacak.

Turnuvada 2018 yılında şampiyonluğa ulaşan 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında final vizesi arayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

Benzer haberler

ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

ABD Açık'ta Osaka ile Zverev yarı finalde

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık'ta Sofia Kenin ile Dominic Thiem 4. turda

ABD Açık'ta Sofia Kenin ile Dominic Thiem 4. turda
Stefanos Tsitsipas ABD Açık'ta 3. turda elendi

Stefanos Tsitsipas ABD Açık'ta 3. turda elendi

Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti

Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti