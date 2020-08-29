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Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu

Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Western & Southern Açık Turnuvası'nda final maçından çekildi. Belarus raket Victoria Azarenka şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz   | 29.08.2020
Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu

İstanbul

Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Western & Southern Açık Turnuvası'nda final maçından çekildi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Osaka'nın bacağındaki sakatlık nedeniyle final maçından çekildiği ve Belarus raket Victoria Azarenka'nın şampiyon olduğu kaydedildi.

Osaka, sakatlığı nedeniyle aldığı karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dün ikinci tie-break oynanırken sol arka adalemde çekme oldu ve gece iyileşmedi. Duygusal bir hafta geçirdim, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile klasmanda 30. sırada yer alan Kanadalı Milos Raonic karşılaşacak.


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