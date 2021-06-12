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A Milli Futbol Takımı Azerbaycan'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Ruslan Rehimov   | 12.06.2021
A Milli Futbol Takımı Azerbaycan'da Fotoğraf: Resul Rehimov - Anadolu Ajansı

Bakü

Roma'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.


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