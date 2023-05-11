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2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Japonya'da düzenlenecek

2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Yokohama Yarışları, 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

Musa Samur  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Japonya'da düzenlenecek

Ankara

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli triatlet Sinem Xisca ve milli paratriatlet Uğurcan Özer, organizasyona katılmak üzere Japonya'ya gitti.

Antrenörler Mert Onaran ve Roberto Cejuela yönetimindeki milli sporcular, cumartesi günü madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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