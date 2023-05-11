Dolar
19.56
Euro
21.38
Altın
2,022.95
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,631.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’in Aydıncık ilçesinde halka hitap ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Esenyurt sandık ve okul sorumlularıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de ‘’Sivaslılar Buluşması’’ programında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 121-106 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı

İstanbul

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 asist, Andrew Wiggins'in 25 sayı, 7 ribaunt ve Draymond Green'in 20 sayı, 10 ribauntla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı.

Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, Anthony Davis 23 sayı, 9 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 15 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 05.00'te Lakers'ın sahasında oynanacak.

Knicks umudunu sürdürdü

Doğu Konferansı yarı final serisinde geride olan New York Knicks, sahasında Miami Heat'i 112-103 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 19 sayı, 9 asist, Bam Adebayo'nun 18 sayı, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 02.30'da Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşıyor
Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor
Trakya Üniversitesinde ampute depremzedeye protez bacaklar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın başlayacak

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu
NBA'de Jokic "triple double" yaptı, Nuggets seride 3-2 öne geçti

NBA'de Jokic "triple double" yaptı, Nuggets seride 3-2 öne geçti
Galatasaray Nef, başantrenör Andreas Pistiolis ile yollarını ayırdı

Galatasaray Nef, başantrenör Andreas Pistiolis ile yollarını ayırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet