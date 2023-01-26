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2022'de uluslararası transferlere 6,5 milyar dolar harcandı

Futbol kulüpleri, 2022'de uluslararası transferlere 6,5 milyar dolar harcadı.

Mutlu Demirtaştan   | 26.01.2023
2022'de uluslararası transferlere 6,5 milyar dolar harcandı

İstanbul

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 2022 yılı boyunca küresel ölçekte yapılan transfer harcaması, pandemi etkilerinin görüldüğü son iki seneye oranla artış gösterdi.

Profesyonel erkek futbolu için 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen uluslararası transfer harcaması, 2021'e (4,86 milyar dolar) göre yüzde 33,5 arttı.

Harcamanın 3,53 milyar dolarlık kısmı, 18-23 yaşlarındaki oyuncular için yapıldı. Bedel karşılığı yapılan transferlerin neredeyse yüzde 70'i, bir milyon doların altında ücretle gerçekleştirildi.

Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Brezilyalı oyuncular için 843,2 milyon dolar ödedi. 591,5 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Transferlerde en fazla harcamayı İngiltere kulüpleri yaptı, en çok kazancı ise Fransa kulüpleri elde etti. İngiltere kulüplerinin 2,2 milyar dolar harcadığı uluslararası transferde, Fransa kulüpleri ise 740,3 milyon dolar kazanç sağladı.

Uluslararası anlamda 342 transfer yaparak 116,4 milyon dolar ödeyen Türk kulüpleri, 332 futbolcu göndererek 118,6 milyon dolar elde etti.

Bu arada 2022'de profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda 71 bin 2 uluslararası transfer yapılarak rekor kırıldı.

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