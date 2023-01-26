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Spor

Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, saatte 37 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı.

Sabri Kesen   | 26.01.2023
Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te dalgalar arasında rüzgar sörfü yapan adrenalin tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.

Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.

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