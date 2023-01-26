Marmaris'te adrenalin tutkunları keşişlemede sörf yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, saatte 37 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı.
Muğla
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te dalgalar arasında rüzgar sörfü yapan adrenalin tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.
Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle izledi.
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