2020 AFC Asya Kupası maçları ertelendi
Asya Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını erteledi.
İstanbul
Asya Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını erteledi.
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Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 12 Mart'ta Batı Grubu'ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı ve salgınla ilgili son gelişmeler üzerine tüm karşılaşmaların ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.
Kupadaki yeni takvimin koronavirüsle ilgili gelişmelere bağlı olarak üye federasyonlar ve kulüplerle birlikte oluşturulacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.