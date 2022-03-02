Dolar
14.10
Euro
15.67
Altın
1,927.97
ETH/USDT
3,030.40
BTC/USDT
45,176.00
BIST 100
1,980.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukraynalı siviller Polonya’ya gelmeye devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi

Murat Özgür Güvendik   | 02.03.2022
Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi

Johannesburg

Zimbabve hükümeti, Zimbabveli 118 öğrencinin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Bilgi, Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Bakanı Monica Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bulunan 118 Zimbabveli öğrenciden 49'unun Polonya'da, 28'inin Romanya'da, 26'sının Slovakya'da ve 15'inin Macaristan'da güvenli yerlere taşındığını belirtti.

Mutsvangwa, hükümetin bu öğrencilerin Zimbabve'ye dönmesi için uçak bileti sağlayacağını söyledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti
Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğini söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğini söyledi

AB, yaptırımların enflasyon ve enerji fiyatlarını yükseltmesini bekliyor

Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG iflas başvurusu yapmadığını açıkladı

Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı

Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı
Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi

Zimbabveli öğrenciler Ukrayna'dan tahliye edildi
AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna ve Moldova'da

AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna ve Moldova'da